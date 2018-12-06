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СМИ: на Курилах создают сплошную зону обнаружения морских и воздушных целей

Политика

Стратегически важный регион и выход из Охотского моря в Тихий океан Россия берет под плотный гидроакустический и радиолокационный контроль

Курильск, Сахалинская область, 6 декабря 2018, 18:34 — REGNUM  Российское военное ведомство развернуло на Курильских островах дополнительные береговые радиолокационные станции (РЛС) для наблюдения за тихоокеанскими морскими границами России, сообщает 6 декабря «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в Минобороны.

По информации агентства, на Курильских островах создана группировка радиолокационных и гидроакустических средств, обеспечивающая сплошную зону обнаружения любых надводных, подводных и воздушных объектов.

Ранее сообщалось о развертывании на Курильских островах береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», способных поражать корабельные и авианосные группировки противника на расстоянии от 130 до 260 км.

Как сообщало ИА REGNUM, на российских островах Итуруп, Кунашир и Матуа, претензии на которые продолжает предъявлять Япония, размещаются дополнительные системы вооружений и ведется активное строительство военной инфраструктуры, включая аэродромы, пригодные не только для боевой, но и для транспортной авиации.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония выразила протест России из-за новых стрельб на Курилах

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