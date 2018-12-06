МИД Ирана: теракт в Чабахане не останется безнаказанным

Тегеран, , 18:31 — REGNUM Правительство Ирана «накажет» всех причастных к теракту в городе Чабахар на юго-востоке страны, 6 декабря передает агентство Reuters.

«Иностранные террористы убили и ранили невинных людей в Чабахаре. Как мы уже убеждались в прошлом, такие преступления не остаются безнаказанными… Запомните мои слова: Иран накажет террористов и их хозяев», — заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twittere.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 декабря террорист на заминированном автомобиле атаковал полицейский участок в Чабахаре. Погибли не менее четырех человек, десятки человек получили ранения.

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