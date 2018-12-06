Затулин объяснил смысл инцидента с эсминцем США у берегов Приморья

Москва, , 18:33 — REGNUM Действия американского эсминца McCampbell возле российской базы в Приморье преследовали цель произвести впечатление на «всех внутри США», полагает первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом он заявил 6 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«На кого хотели произвести впечатление? На всех внутри США, — объяснил парламентарий. — Мол, мы, администрация действующего президента, никому спуску не даём, и неправы те, кто обвиняет [президента США Дональда] Трампа в какой-то слабости перед Россией, так как он всегда готов показать, как Америка сильна. Во-вторых, это делается для того, чтобы объяснить своим союзникам: они должны вместе с США проводить такую же политику».

Кроме того, Затулин затронул вопрос о возможном появлении американских кораблей в Чёрном море.

«Военные корабли НАТО и в том числе США имеют право зайти в Чёрное море сроком на 21 день и не более того, а если они захотят ещё один корабль туда направить, то первый должен оттуда выйти, — объяснил Затулин. — То есть они не могут там присутствовать значительной воинской группировкой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр, американские ВМС бросили вызов России из-за её «чрезмерных морских претензий», когда 5 декабря эсминец USS McCampbell ВМС США проследовал в непосредственной близости от залива Петра Великого (Японское море) на юге Приморского края.

В свою очередь официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракетный эсминец США McCampbell, двигаясь в международных водах, находился не ближе 100 км от российской акватории.

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