Бесконечный разрыв договоров с Россией как вечный двигатель майдана

Киев, , 18:26 — REGNUM В четверг, 6 декабря, власти Украины во второй раз за неделю и в четвертый раз за два месяца наполняют информационное пространство новостями о разрыве договора о дружбе с Россией. На этот раз разрывала его Верховная рада. Ранее такое решение предложил президент. Еще раньше — тот же президент предлагал этот договор не продлевать. До него с этим предложением выступал совет национальной безопасности и обороны.

Все это время речь шла и идет о давно не действующем договоре, формальный разрыв которого не имеет никакого значения. Достаточно было предупредить о своем нежелании этот договор продлевать, и его действие само собой завершилось бы весной 2019 года, аккурат 1 апреля. Но ведь дело тут не в реальных эффектах или последствиях. Дело в риторике — и только в ней.

Предвыборная политическая программа Петра Порошенко и всех, кто поддерживает его потому, что уже слишком ассоциируется с ним и все равно не сможет далеко убежать, состоит из одного пункта. Как можно меньше разговоров о реальном положении дел в стране, все дискуссии сводить к одному вопросу: поддерживаешь ли ты, избиратель, войну с агрессором?

Огромные государственные долги, фантастический уровень коррупции, закупки газа с наценкой, четырехкратный рост тарифов, закрытие неугодных СМИ, произвол и беззаконие «нацистских активистов» на улицах и т. д. и т.п. — все это ненужные подробности, ты, избиратель, ответь на прямо поставленный вопрос: поддерживаешь ли ты войну с агрессором?

Отсутствие агрессии со стороны «агрессора», бесконечные провокации со стороны самих украинских властей, серьёзные риски продолжения таких провокаций, переворачивание ситуации с ног на голову, как в истории с иерархами РПЦ, которые «сеют межконфессиональную рознь», и т. д. и т. п. — все это «пропаганда русского мира», а вопрос должен быть только один — поддерживаешь ты войну с агрессором или же ты враг народа?

Ограничения русского языка нужны для контроля за информационным пространством, борьба с РПЦ нужна для создания «правильной» церкви с контролируемой идеологией, военно-политические провокации нужны для освоения средств, но главная цель всех этих действий — свести дискуссию к одному вопросу: ты поддерживаешь войну с агрессором или ты враг народа?

Этот «социологический опрос», который проводят люди в балаклавах с автоматом наперевес, дает хорошие результаты, много голосов «за» и ни одного — «против», после чего избирателю предлагают сделать единственно правильный вывод: вот тебе верховный главнокомандующий, который все эти годы борется с агрессором, его и надо переизбрать, потому что переправа еще не закончилась и коней менять не время.

И гражданам Украины нет никакого смысла разбираться в нюансах этой одноклеточной идеологии, выяснять, сколько еще осталось недействующих договоров с Россией и сколько раз каждый из них еще можно будет разорвать. Нет никакого смысла спрашивать, какое отношение к развитию и преуспеванию страны, общества, экономики, государства имеют запрет говорить на родном языке, борьба с христианством или бросание моряков под пули ради пиара.

Все, что потребуется гражданину на избирательном участке, — отделить от реальности все эти множащиеся слои риторики, всю эту бессмысленную шелуху с героями-нацистами и тысячелетней войной. Оставить перед собой только реальность. Такую, как есть: с ворами в правительстве, нацистами на улицах, лжецами на государственных каналах, экономическим спадом, гигантским госдолгом и взлетевшими тарифами.

И спросить у себя: хочется ли мне жить с такой властью?