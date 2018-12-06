Вызов России: «Запад хочет расширить ресурсную базу своего доминирования»

Москва, , 17:58 — REGNUM Децентрализация международных отношений не только создаёт преимущества для внешней политики ряда стран, в том числе России, но и сопровождается болезненными и острыми кризисными процессами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявил ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов на VIII Всероссийском конгрессе политологов.

«Фундаментальной основой сложившейся ситуации стала идущая децентрализация мирового порядка, которая, с одной стороны, вроде бы работает на осуществление главного постулата российской внешней политики — создание основ многополярного мира, — но с другой, то и дело проявляется в болезненных конфликтах и даже острых кризисных процессах и ситуациях», — заявил Торкунов.

По его словам, в современном мире наблюдается растущая неадекватность сложившихся институтов реальной политической практике, которая характеризуется новым соотношением сил в мировой системе.

Характерным для современных международных отношений стало «стремление ведущих стран Запада не только сохранить, но и расширить ресурсную базу собственного доминирования, в том числе за счёт постсоветского пространства», добавил он.

Все эти вызовы требуют глубокого и адекватного «теоретического осмысления с ориентацией на прогноз и проектирование будущего», указал Торкунов.

«Это означает соперничество между различными организациями международной системы. И это соперничество проходит в условиях совершенно беспрецедентного укрупнения и расширения информационной составляющей», — отметил он.

В Москве 6−8 декабря проходит VIII Всероссийский конгресс политологов. В работе конгресса принимают участие около 1,2 тыс. политологов, представляющих университеты и исследовательские центры из 60 регионов России и 36 стран мира. Мероприятие посвящено выработке ответов на вызовы современной российской политики, а также укреплению контактов между учёными разных стран.