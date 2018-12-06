Выборы мэра Переславля: коммунисты обвинили эсеров в предательстве

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:43 — REGNUM Председатель фракции КПРФ в Переславской гордуме Александр Дыма заявил, что часть депутатов фракции «Справедливая Россия» нарушила договоренности и проголосовала за действующего и.о. мэра Валерий Астраханцева. Об этом он сказал корреспонденту ИА REGNUM.

Была договоренность не голосовать за Астраханцева, а голосовать за Козлова. В первом туре было, как договаривались. А во втором туре нашлись изменники. Все три депутата коммуниста сфотографировали свои бюллетени, мы не голосовали за Астраханцева», — сказал Александр Дыма.

Лидер переславских справедливороссов Сергей Хабибулин отвергает обвинения.

То же самое я могу сказать про коммунистов. Их трое, и три человека проголосовали за Астраханцева. Скорее всего, депутаты посмотрели на итоги голосования. Они надеялись, что кто-то из единороссов проголосует за местного, за Романа Козлова. Но произошло то, что произошло. Мы еще не проводили разбор полетов. Никто не знает, кто как голосовал. Попытка была, но она не увенчалась успехом. Никто из местных не хотел быть мэром, всен понимают, что это расстрельная должность, а без поддержки губернатора вообще ничего не сделать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Хабибулин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в первом туре за Астраханцева проголосовали 11 депутатов, за Козлова — 10. Во втором туре и.о. главы набрал уже 14 голосов, получив поддержку кого-то из оппозиции.

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