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Прекращением Договора о дружбе с РФ Украина «объявила о новых провокациях»

Политика

Констатация

Москва, 6 декабря 2018, 17:37 — REGNUM  Принятие Верховной радой решения о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией стало печальной, но ожидаемой констатацией доминирования заказной русофобии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом завил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Принятием закона о разрыве Договора Киев демонстрирует, что будет продолжать антироссийские провокации, сталкивая в пропасть собственный народ, лишая его общения с братской Россией и заработка, которого украинские власти лишили своих граждан на родине», — сказал Железняк.

Верховная Рада ратифицировала законопроект, который с 1 апреля 2019 года прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

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