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Прокуратура Украины допросит главу МВД по делу о покушении на Януковича

Политика

Когда состоится допрос — неизвестно

Прокуратура Украины допросит главу МВД по делу о покушении на Януковича
Иван Шилов © ИА REGNUM
Виктор Янукович

Киев, 6 декабря 2018, 17:52 — REGNUM  Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) планирует провести допрос министра внутренних дел страны Арсена Авакова по делу о покушении на бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщило 6 декабря информационное агентство «УНН» со ссылкой на собственные источники.

Известно, что Авакову была отправлена повестка, но дата визита министра в ГПУ пока неизвестна.

Напомним, с конца мая 2015 года украинские правоохранители «расследуют» факт нападений неустановленных лиц на кортеж президента Януковича, которые произошли во время бегства главы государства из страны после государственного переворота 22 февраля 2014 года.

Отметим, глава совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в своих интервью открыто заявлял, что за Януковичем охотились верные майданщикам сотрудники украинского спецназа.

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Дело Януковича
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