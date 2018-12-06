Путин и Лукашенко вступили в спор о цене российского газа для Белоруссии

Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге поспорили о цене российского газа для Белоруссии. Заседание состоялось сегодня, 6 декабря.

Российский лидер обратил внимание, что сегодня цена российского газа для Белоруссии — $129 за тысячу кубометров, а в 2019 году — $127 за тысячу кубометров. Для сравнения он привел цену на российский газ для Германии — $250 за тысячу кубометров

«Это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕАЭС, хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации», — сказал Путин.

Лукашенко в ответ на это заявил, что несогласие в вопросе о цене на газ не дает возможности Евразийскому экономическому союзу быстрее развиваться. Белорусский президент напомнил, что доля оплаты за доставку газа из России составляет для Белоруссии 70% цены.

«С учетом этих обстоятельств нашей стране газ на границе со Смоленской областью обходится почти в $130 за 1000 кубов, а установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области субъектов хозяйствования — $70 — почти в два раза ниже», — посетовал Лукашенко.

Также президент Белоруссии считает, что Россия — это и главный партнёр его страны, и в то же время главный конкурент. В качестве примера он привел производство белорусских тракторов, которые на 60−70% состоят из российских деталей.

«Поэтому нам надо, чтобы у нас были равные условия, прежде всего у России и Белоруссии», — настаивает Лукашенко.

Путин в свою очередь подчеркнул, что членство в Евразийском экономическом союзе и так дает достаточные преимущества.

«Если бы Белоруссия не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а цена формировалась бы на рыночных принципах, это было бы не $129 и не $127, а $200. Вот в чем разница», — пояснил российский лидер.

«У вас неправильные расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия, я об этом не единожды говорил. Мы воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они $200 имеют, а мы $130, поскольку туда еще три тысячи километров качать надо, поэтому такая цена», — парировал Лукашенко.

На это Путин предложил Лукашенко «откровенно и по-честному» обсудить этот вопрос в закрытом режиме.