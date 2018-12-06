В Латвии одобрили временный бюджет

Рига, , 17:16 — REGNUM Латвийский парламент принял временный бюджет страны на 2019 год, одобрив тем самым предложения минфина Латвии об изменениях, чтобы разрешить проблемы, связанные с задержкой принятия госбюджета. В дополнение было одобрено предложение о поднятии зарплат медиками скорой помощи, на что будут выделены дополнительные 8,3 млн евро. Об этом сообщает новостное агентство LETA.

Предложение министерства финансов заключалось в отказе от существующего принципа, который гласит, что в случае непринятия бюджета ежемесячные расходы в следующем году не должны превышать 1/12 части от бюджета прошлого года. Теперь ведомство предлагает ограничиться принципом «не превышать расходы среднего уровня бюджета».

В ходе заседания комиссии Сейма по бюджету и финансам представители финансового ведомства проинформировали депутатов о процессе формирования бюджета, подчеркнув, что ни правительству, ни Сейму не хватит времени принять бюджет на следующий год, чтобы тот вступил в силу с 1 января 2019 года. В связи с чем бюджетные расходы в 2019 году не смогут превышать двенадцатой части расходов бюджета предыдущего года.

Однако на данный момент уже существуют позиции, где расходы в январе 2019 года должны быть больше, чем 1/12 часть. Среди них: пенсии и пособия — необходимо 10,36 млн евро, зарплаты педагогов — 17,58 млн евро, финансирование исполнения постановлений Конституционного суда — 16,09 млн евро.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола ранее сообщила, что бюджетные поступления в 2019 году запланированы в размере 9,18 млрд евро, расходы — в размере 9,2 млрд евро.

Еще одна проблема Латвии — неясность, какую часть из этой суммы составят субсидии ЕС. Переговоры по проекту бюджета ЕС на 2019 год затянулись и только сегодня, 6 декабря, Еврокомиссия сообщила о согласовании бюджета ЕС на 2019 год. Статьи доходов бюджета ЕС на 2019 год составят 165,8 млрд евро, а статьи расходов — 148,2 млрд евро.