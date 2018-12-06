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Смоленск: политсовет «ЕР» поддержал предложение об отставке мэра

Политика

В партии надеются на «благополучное разрешение» ситуации

Смоленск, 6 декабря 2018, 17:12 — REGNUM  Смоленский городской совет партии «Единая Россия» поддержал инициативу губернатора Смоленской области Алексея Островского об удалении в отставку с поста мэра областного центра Владимира Соваренко. Решение было принято на заседании 6 декабря, сообщила пресс-служба реготделения партии.

«Во-первых, городской политсовет проголосовал за поддержку инициативы губернатора. Кроме того, рекомендовал фракции «Единая Россия» в Горсовете поддержать инициативу губернатора об удалении главы города в отставку. Мы, как жители Смоленска, не можем оставаться в стороне от того, что происходит в городе, и хотим, чтобы эта ситуация, наконец, благополучно разрешилась», — сообщила секретарь Смоленского городского местного отделения «Единой России» Тамара Максимчук.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы в адрес главы Смоленска Владимира Соваренко неоднократно звучали претензии в связи с исполнением проектов благоустройства, в том числе проекта «Городская среда». В конце ноября губернатор Алексей Островский выступил с заявлением о том, что Соваренко должен покинуть пост. 3 декабря глава региона выступил с инициативой об удалении Соваренко в отставку. Сам Соваренко назвал инициативу незаконной и связал претензии к нему с «принципиальной позицией по защите городских активов, в частности, муниципальных предприятий».

Отметим, что инициатива губернатора может быть рассмотрена горсоветом Смоленска на заседании 21 декабря.

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