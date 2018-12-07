Как военное положение способно помочь Порошенко перед выборами

Киев, , 06:11 — REGNUM Введение Петром Порошенко военного положения в ходе предвыборной гонки многими воспринимается как подспорье для него на грядущих выборах президента. Юлия Тимошенко еще летом допускала, что Порошенко может так поступить (хотя она и предполагала обострение ситуации в Донбассе), что позволяет сделать предположение о заведомом планировании сценария. Как это может помочь Порошенко, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Военное положение как таковое победы не гарантирует, но приблизить к ней может, ведь Порошенко оказывается в позиции главы страны, противостоящей «агрессии», и имеет соответствующий имидж: сам в камуфляже, рядом силовики, кратко отвечающие на его вопросы. Пусть агитируют другие — этому претенденту не до агиток, у него есть дела посерьезней, и вот уже гражданам сообщается, что того и гляди Россия «захватит Мариуполь и Бердянск».

Примитив? Да. Работает? Да. Времени прошло совсем мало, а Порошенко уже не так ненавидят, уже — как в 2014-м. А когда пройдет 30 дней военного положения, Порошенко в силах продлевать его сколько угодно, и поддержки парламента для этого не потребуется. А частичное продление военного положения на востоке страны обсуждается уже.

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