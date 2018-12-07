Польша пытается вынуть свои яйца из американской корзины?

Варшава, , 04:01 — REGNUM В конце ноября польские еженедельник Do Rzeczy опубликовал письмо посла США в Польше Джорджетт Мосбахер, вызвавшее массовое возмущение своим наглым и высокомерным тоном. Письмо содержало в себе разъяснения для премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, «что могут и что не могут говорить министры польского правительства в адрес польского правительства TVN». Какой была реакция на это письмо и что означает сам факт этой публикации, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Близкие к премьер-министру Моравецкому источники в комментариях изданию охарактеризовали это письмо как чрезвычайно высокомерное, один из комментаторов даже сказал, что письмо начинается так, будто посол США находится не в Польше, а в Бантустане. Но почему такое послание, которое, по всем правилам, должно оставаться конфиденциальным, вообще было обнародовано? Предположения разделились.

Одни пытаются свести дело к тому, что эта публикация — всего лишь попытка правящей партии «Право и Справедливость» произвести впечатление на свой электорат принципиальной позицией по отношению к представителям США. Другие комментаторы копают глубже, считая, что имевшая место в последние годы безграничная любовь Польши к США начинает ставить страну в неловкое положение по отношению к европейским соседям, и делает ее позицию неустойчивой. Почему эти утверждения кажутся ближе к истине?

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