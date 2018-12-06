В МИД России оценили решение Верховной рады о разрыве договора о дружбе

Москва, , 16:51 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Верховной радой Украины закона о расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

«Видимо, киевский режим решил первоапрельский праздник наполнить конкретным содержанием», — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, согласно принятому парламентом Украины закону, действие соглашения прекращается с 1 апреля 2019 года.

Договор между Россией и Украиной был заключён 31 мая 1997 года сроком на 10 лет с последующем его автоматическим продлением в том случае, если ни одна из сторон не выскажется против.

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