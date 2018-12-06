Шон Пенн выпустит документальный фильм об убийстве Хашогги

Анкара, , 17:08 — REGNUM Голливудский актер и режиссер Шон Пенн выпустит документальный фильм об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, 6 декабря передает агентство Associated Press.

По словам Ясина Актая, представителя турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в настоящий момент двукратный лауреат премии «Оскар» находится в Турции и ведет «предварительную работу» по фильму.

Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в начале октября. Убийство журналиста вызвало международный скандал и обвинения в адрес саудовской монархии.

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