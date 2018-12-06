Победитель конкурса «Мой Дагестан» получил пост в мэрии Дербента

Дербент, Дагестан, , 16:39 — REGNUM Один из победителей кадрового конкурса «Мой Дагестан» Видади Зейналов назначен заместителем мэра дагестанского Дербента. Распоряжение об этом подписал глава города Хизри Абакаров, сообщили ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе администрации муниципалитета.

Назначенец является уроженцем Дербента. С 1998 по 2013 годы он занимал кресло главы банка ОАО «Дербент-кредит», а с 2013 года по настоящее время работал руководителем дополнительного офиса ПАО Сбербанк. Имеет звание заслуженного экономиста Дагестана, награжден почетной грамотой Госсовета республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре по собственному желанию должность заместителя мэра Дербента покинул Энрик Муслимов. В марте 2018 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы города, сменив подавшего в отставку Малика Баглиева.

В середине октября в городе состоялись выборы главы. Одним из пяти претендентов на должность был и Энрик Муслимов, однако депутаты городского собрания единогласно проголосовали за кандидатуру Хизри Абакарова.

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