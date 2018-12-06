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В Эстонии боятся наплыва мигрантов

Политика

Даже три тысячи иностранцев могут дестабилизировать жизнь страны, уверены эстонские полицейские и пограничники

Таллин, 6 декабря 2018, 16:28 — REGNUM  По оценке департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, если бы в Эстонию группами по несколько десятков человек прибыли бы по меньшей мере 3000 иностранцев, это спровоцировало бы экстренную ситуацию, сообщаетrus.err.ee.

Это связано с тем, что возникла бы нагрузка на различные государственные учреждения: на центры содержания и приему беженцев, на суды и административные учреждения.

В том числе исчерпался бы ресурс сотрудников департамента полиции и погранохраны, и возникнет невозможность обеспечивать общественный порядок, что поставит под опасность жизнь и здоровье людей.

Отмечается, что также понадобятся дополнительные ресурсы для оказания переводческих услуг.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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