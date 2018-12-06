Россия для Украины может закрыть поставки нефти и ядерного топлива

Киев, , 16:26 — REGNUM Россия может разорвать 50 соглашений с Украиной, в частности запретить поставки нефтепродуктов, ядерного топлива на украинские АЭС, закупку пищевой и промышленной продукции. Об этом 6 декабря в кулуарах Верховной рады заявил депутат, сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь, комментируя возможные последствия от разрыва договора о дружбе с Россией.

«Вы готовы, что получите от России неадекватный ответ? Они поставят под сомнение 50 соглашений. Они перестанут поставлять ядерное топливо, перекроют нефтепродукты или поднимут их стоимость, перекроют закупки украинской промышленной продукции — закроются украинские предприятия. Вы к этому готовы? Нет. Тогда что вы делаете, для чего возбуждаете людей, страну и делаете такие истории?» — возмутился Бндарь.

Он считает, что Россия может резко поднять стоимость топлива для Украины, перестать закупать пищевую и промышленную продукцию украинских предприятий.

«Представьте, сколько у России есть возможностей, чтобы после такого нашего действия неадекватно отреагировать… Для Украины будет катастрофа. К примеру, за один день стоимость топлива может вырасти на 30−40%. Россия скажет: это рынок, мы так решили, вы не хотите дружить, мы даем вам другие условия. Могут полностью перекрыть из Украины экспорт промышленной продукции. Сегодня большой объем нашей промышленной продукции продается в Россию — и промышленная, и пищевая, и т.д. Мы готовы к таким действиям?» — задался вопросом Бондарь.

Депутат отметил, что правительство Украины не готово к массовому закрытию украинских предприятий и потере до 1 млн рабочих мест.

«Правительство предусмотрело план действий, что будет делать через неделю, месяц, если начнут закрываться предприятия на востоке, юге, в центре Украины. Это минимум 500 тыс людей останутся без работы, а по плохим подсчетам до 1 млн людей потеряют работу на территории Украины. Закроются предприятия, потому что они ориентированы на Россию. Есть ответ? Нет ответа. Для чего вы тогда драконите Российскую Федерацию?» — добавил Бондарь.

Он считает, что Рада готова «положить» экономику ради рейтингов президента Украины Петра Порошенко.

«Действие договора прекращается в апреле месяце следующего года. Министерство иностранных дел уже направило ноту, что его не продолжают и он не будет действовать. По сути, он мог тихо юридически остаться непролонгированным, недействующим, и не было бы такого ажиотажа. Что делает власть? Перед выборами ей надо пропиарить свою политическую силу, пропиарить президента и показать, что он единственный борется с Россией. Зал Верховной рады делают заложниками. К сожалению, у нас много депутатов, которые, как стадо баранов, бегут по этому сценарию, чтобы набрать рейтинги действующему президенту, действующей власти. Ради рейтингов нельзя «ложить» экономику Украины, нельзя «ложить» перспективу Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что для остановки ныне действующего «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», подписанного в 1997 году, понадобится решение Верховной рады, поскольку 20 лет назад этот договор был ратифицирован также и в украинском парламенте.

Напомним, 3 декабря президент Порошенко внес в парламент Украины проект закона о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией. 28 августа 2018 года Порошенко заявил, что Киев готов разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.