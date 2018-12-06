В Переславле дума не смогла избрать мэра с первой попытки

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:23 — REGNUM Заседание по выборам мэра Переславля Ярославской области принесло первую сенсацию. И.о. главы Валерий Астраханцев не набрал нужного числа голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За него проголосовали 11 депутатов (столько же во фракции «Единая Россия»). 10 человек проголосовали за кандидата от КПРФ Романа Козлова. Победителю нужно набрать 14 голосов.

За Валерия Астраханцева агитировал заместитель губернатора области Андрей Шабалин, присутствовавший на заседании. Губернатора Дмитрия Миронова не было.

Согласно уставу объявлен второй тур выборов. В нем будут участвовать только Астраханцев и Козлов. Голосование пройдет сегодня, заседание думы продолжается.

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