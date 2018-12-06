Украинцы теряют доверие абсолютно ко всему и проклинают майдан

Станислав Стремидловский, , 16:42 — REGNUM

В Житомирской области в зданиях Украинской православной церкви Московского патриархата обнаружили печатный материал, который разжигает религиозную рознь, сообщает со ссылкой на Службу безопасности Украины «Житомир.info» (Житомир). И далее: «Сотрудники СБУ с прокуратурой и Национальной полицией обнаружили признаки функционирования организованной сети распространения материалов, разжигающих религиозную рознь. В последние дни правоохранители провели ряд обысков в отдельных административных помещениях УПЦ МП и частных зданиях, принадлежащих представителям этой конфессии. По результатам обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни. Пресс-офицер управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк сказала, что на Житомирщине был обнаружен печатный материал с признаками религиозной вражды. 3 декабря в Житомирской области правоохранители проводили обыски в зданиях, принадлежащих епархиям УПЦ Московского патриархата».

В бюджете Смелы нет средств на главную новогоднюю елку, передают «Вечірні Черкаси» (Черкассы). Поскольку в этом году бюджет города еще хуже, чем в прошлом, смелянам не стоит рассчитывать на то, что городской совет приобретет отдельную специальную елку для новогодних праздников. В отделе культуры сообщили, что уже подняли вопрос о главной городской елке на совещании в горсовете. Им ответили, что надо экономить. Поэтому, скорее всего, на новогодние праздники одной центральной елки не будет. Украшать станут те, что растут возле гостиницы «Смела». Однако недавно снова нашлись люди, у которых во дворе растет большая лесная красавица, и она им мешает. Коммунальщики выедут посмотреть, подходит ли эта елка для города и реально ли ее срезать, перевезти и установить.

В Харьковском областном военном комиссариате сформировали первую команду защитников Украины, которые входят в военный оперативный резерв первой очереди, информирует «Вечерний Харьков» (Харьков). «Накануне мы вызвали в райвоенкоматы около 150 человек. Все они патриотически настроены и имеют боевой опыт. Большинство из них после 26 ноября сами звонили нам, чтобы узнать когда же им нужно прибыть. В течение следующих 15 суток в одном из военных соединений Сухопутных войск резервисты пройдут сборы, в ходе которых усовершенствуют свои профессиональные знания и навыки», — рассказал военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин. Параллельно на Харьковщине будут проводиться сборы с личным составом, приписанным к подразделениям бригады территориальной обороны, что также является важным элементом укрепления обороноспособности Украины. Военные комиссариаты области планируют собрать резервистов и провести учения по территориальной обороне. Будут привлекаться только те, кто служил — в те части и на те должности, на которых проходили службу. После учений резервисты вернутся домой. Мобилизация не планируется».

Владельцы авто на еврономерах организовали наиболее серьезные акции протеста против нынешней власти, но в итоге так и не смогли добиться выполнения своих требований, констатирует «ОстроВ» (Донбасс). Ранее тот же путь прошли заемщики по валютным кредитам. Зато дивиденды из этих событий смог извлечь президент Украины Пётр Порошенко. Он показал Западу, что способен контролировать обстановку в стране. Начать стоит с того, что отношение у общества к «евробляхерам» и их протестам сложилось неоднозначное. Кто-то их поддерживал. С другой стороны, ситуация сложилась действительно неоднозначная. Но не по отношению к президенту или его другу, долларовому миллиардеру Юрию Косюку, у которого птицефабрика в Виннице находится на едином налоге IV группы и благодаря этому вместо налога на прибыль платит 0,95% от стоимости арендованной земли. По подсчетам СМИ, таким образом Косюк платит примерно 20 тыс. грн. налога, хотя такая фабрика может давать 1 млрд грн. чистой прибыли в год. Таким образом получается, что «евробляхеры» просто пытаются по мере сил и возможностей следовать примеру «старших товарищей». Ранее в той же шкуре побывали валютные заемщики — те, кто до 2008 года брал кредиты в долларах и евро на покупку квартир и машин. Когда курс доллара обвалился с 5 грн. до 28 грн. в 2015 году, большинство этих граждан оказались не в состоянии оплачивать взятые кредиты. И вышли с протестами к зданиям Верховной рады и Национального банка Украины, требуя перевода кредитов в гривневые по льготному курсу — точно так же, как сейчас «евробляхеры» настаивали на льготных условиях растаможки. «Евробляхеры» сумели сохранить монолитность рядов — но при этом упустив шанс создать широкую коалицию в поддержку изменений в стране. Впрочем, недовольные владельцы б/у авто никуда не делись, точно так же, как и должники по валютным кредитам. И что самое главное, у нынешней власти не меняется налоговая и в целом экономическая политика. Поэтому появление лидера, способного объединить граждан на платформе экономических изменений, остается в повестке дня.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов объявил о выходе из партии УКРОП, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). По его словам, идея партии, соучредителем которой он был в свое время, была быть партией волонтеров и добровольцев, однако сейчас это не соответствует действительности. Борис Филатов подчеркнул, что в настоящее время не ведет никаких переговоров об участии в других политических проектах. Он продолжит концентрироваться на работе главы Днепропетровска.

Запорожское предприятие, которое принадлежит бизнесмену Константину Григоришину, заявило о своем решении закрыть представительство в Москве, рассказывает «Новый день» (Запорожье). Такое решение принято в связи с отсутствием необходимости его существования и с целью оптимизации денежных расходов. Представительство в Москве было открыто в 2003 году. Напомним, в ноябре Россия ввела санкции против более трехсот украинских политиков и бизнесменов. В этот список попал и Григоришин.

В Запорожской области все военкоматы прекратят свое существование, информирует «Индустриальное Запорожье» (Запорожье). Вместо военных комиссариатов появятся территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Как рассказал временно исполняющий обязанности военного комиссара Запорожского ОВК полковник Владислав Хобот, необходимость реформирования военных комиссариатов в первую очередь обусловлена низким уровнем доверия к этой структуре вследствие коррумпированности отдельных руководителей и работников. А также из-за применения сотрудниками военкоматов исключительно административно-принудительных методов, значительной бюрократизации, промедления в предоставлении сервисных услуг по социально-правовой поддержке граждан, отсутствия взаимодействия с обществом.

Как экспортировать продукты в ЕС? Об этом пишет «Подолянин» (Каменец-Подольский). Этот вопрос обсуждали 22 ноября во время регионального экспортного тренинга проекта «Агроторговля Украины», который состоялся в Каменец-Подольском при поддержке Хмельницкой торгово-промышленной палаты. Поскольку в Европе зерновыми или масличными культурами не слишком кого удивишь, призвали обращать внимание на новые продукты, к которым должны привыкнуть или производители, или даже потребители. В этом году в Германии продавалась украинская голубика, но собирали и фасовали ее поляки и уже как свою продавали в немецких супермаркетах. Поэтому украинцы должны налаживать прямые контакты с импортерами. Кроме стандартов качества, выгодной цены и яркой упаковки иностранцы любят еще и знать историю производителя. Нужно описать, что ваш продукт — это семейное дело, так сказать, семейная традиция, которая передается от поколения к поколению. Европейцы на этикетках всё чаще ищут надписи «без сои, без яиц, без лактозы, без аллергенов». О ГМО речь даже не идет. Объясняется это тем, что люди всё чаще страдают от аллергии. Кроме того, потенциальные покупатели начали этичнее относиться к животным. Именно поэтому сейчас среди потребительских трендов — вегетарианство. Эта культура создала такой тренд, как аквафаба — это вяжущее вещество, образованное в результате отваривания нута, фасоли, гороха. Она обладает способностью имитировать функциональные качества яичного белка. Поэтому используется в производстве десертов и майонеза. Также на фоне новой моды в питании приоритетом становится сорго. Особенно интересуются потребители протеинами растительного происхождения. Количество людей в Европе, которые отказываются от животного протеина, достаточно велико, его больше всего в бобовых. Также весьма актуально сегодня функциональное питание: суперфуд, корешки, семена, листья, водоросли, ягоды. Европа предлагает снеки из семян тыквы, конопли и кукурузы. Распространены чипсы из коричневого риса и чечевицы, органические батончики из гречки.

Наш брат-украинец любит наступать на грабли, сообщают «BukNews» (Черновцы). Очевидной иллюстрацией служит психоз вокруг «Карты поляка». 1 апреля 2008 вступил в силу закон Польши о «Карте поляка» и определении «польского происхождения». Создав искусственный дефицит, нашему человеку можно продать всё — даже очевидный хлам. А кто задумывался, зачем же Польше быть такой либеральной к иностранным гражданам, даже этническим полякам? Объясняется, всё просто — Речь Посполитая требует дешевых батраков, то есть сезонных низкоквалифицированных работников, чтобы яблоки собирать, навоз разбрасывать и другую непопулярную среди «барства» работу выполнять. Облегчая въезд массе иностранцев из более бедных стран (из более богатых ни один дурак за виртуальным польским документом не погонится), которых в то же время дальше в другие страны Евросоюза никто не пропустит, Польша создает на собственной территории контролируемый избыток рабочей силы, пригодной для использования за полцены. Польские граждане не хотят убирать мусор с улиц — и вот толпа дурачков из Украины, Белоруссии или Молдавии пусть работают, у них и «Карта поляка»! Не согласны? А скажите, сколько граждан Литвы, где этнических поляков в разы больше, чем у нас, соблазнилось на «Карту поляка»? В тридцать раз меньше! Они же сами в Евросоюзе, и польские бумажки-подделки им ни к чему! Если бы польское государство на самом деле стремилось помочь иностранцам польского происхождения, то после дурацкой процедуры доказательства своей принадлежности к нации Шопена и Пилсудского нам бы предлагали полноценное польское гражданство, а не какую-то «карту». Разве нет? Россия, когда вводила собственную — далеко не безупречную — «программу переселения соотечественников», изначально предлагала статус граждан, а не каких-то «карточных полу». А пока на нас зарабатывают… Хочешь получить «Карту поляка» — доведи, что три года является членом национально-культурного общества! В переводе на понятный язык, дай взятку главе польского общественного объединения! И такими темпами поляки свои зарубежные структуры сделают не только самоокупаемыми, а выведут на прибыльный уровень.

Уровень доверия украинцев ко всем — от политиков до Церкви и армии — упал, передают «Волинські Новини» (Луцк). Одновременно две трети украинцев считают, что стране нужны новые политические лидеры, о чем свидетельствуют социологические исследования. Рассказала директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина: «Когда я знакомлюсь с данным последних социологических исследований, я часто вспоминаю Винниченко, который говорил, что нельзя украинскую историю читать без брома. Сейчас последние социологические опросы читать очень трудно». Власть всегда теряла доверие и поддержку в украинском обществе, чем дальше от выборов, тем сильнее, но сейчас недоверие зашкаливает. Говоря об общих тенденциях этого года, Бекешкина отмечает, что ими стали пессимизм и разочарование. Так, 52% населения уверены, что в следующем году не будет никакого улучшения. Опросы показывают, что в течение последнего года к худшему изменилось материальное состояние людей, однако последние исследования показали, что это не совсем так. Например, уровень среднего дохода на душу населения повысился на 700 гривен. В 2017 году о том, что денег им хватает только на питание, утверждали 42% респондентов, сейчас — 33%, хватает всего на жизнь — 33 и 40% соответственно, хватает на всё необходимое — 11 и 18%. СМИ сеют уныние. Когда спрашивали о словах, которые более всего характеризуют современное общество, на первом месте оказалось слово «беспорядок», на втором — «бедность» и так далее. 13% опрошенных назвали в числе стрессовых ситуаций большие материальные затруднения, 23% — потерю социального оптимизма, надежды на лучшее, 16% — разочарование в людях, подлость, 12% — беспомощность перед властью. Высоки показатели разочарования во власти, отсутствия политических лидеров (показатель самый высокий с 1994 года), повышается показатель недоверия к президенту, правительству, Верховной раде. Лишь перед выборами люди видят политического лидера, способного будто бы управлять государством, но затем кривая ожиданий идет вниз, а разочарований — вверх. Граждане как не видели, так и не видят политических сил, которым можно доверить власть. Президенту украинцы доверяли в 2005, 2010 и 2014 годах, то есть после выборов, после чего уровень доверия традиционно снижался. Правительству украинцы не доверяли никогда, но сейчас недоверие к нему зашкаливает. Это же касается Верховной рады. Уменьшился уровень доверия к армии, чего раньше не было, на 10% упал уровень доверия к волонтерам, на 10% — уровень доверия к Церкви. Социолог отмечает, что с армией и Церковью ничего не случилось, просто общество теряет доверие абсолютно ко всему. Снизился также уровень доверия к СМИ: в 2017 году им доверяли 28%, сейчас — 18%, не доверяют — 50 и 54% соответственно. Нет ни одного политика, которому люди доверяли бы. В то же время две трети украинцев считают, что стране нужны новые политические лидеры (уверенность в этом повысилась после «революции достоинства»), но лишь 25% ответили, что видят таких новых лидеров. Новые политические лидеры, по мнению опрошенных, должны отличаться некоррумпированностью, честностью, готовностью защищать простых людей. Такое качество, как профессионализм, оказалось в нижней части списка. Это означает, что люди готовы голосовать за «хорошего человека». Больше всего влияют на выбор кандидата, по мнению украинцев, личные качества, так считают 57% граждан (кандидат должен понравиться, а какая у него программа, для многих не так важно), предварительная деятельность (43% считают, что это важно), программа и предложения — 40%. Опрашивали также о пяти главных темах для дебатов. Самой популярной темой стала «как достичь мира в Донбассе» — за нее высказались 44% опрошенных, следующими — «какие проблемы кандидат в президенты должен решать в первую очередь» — 41%, «программа развития страны на годы своего президентства и на перспективу» — 36%, «как добиться роста уровня жизни украинцев» — 35% и «как преодолеть коррупцию» — 34%.

«Рівне Вечірнє» (Ровно): «От Порошенко — ордена, от СБУ — повестки». Недавно митрополита Сарненского и Полесского Анатолия (Гладкого) из Украинской православной церкви Московского патриархата президент наградил орденом Ярослава Мудрого IV степени. А потом 13 служителей, подопечных митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея (Ващука) вызвали на допросы в областное управление СБУ. Неслучайно эти два события совпали во времени, они касаются создания на Украине поместной православной Церкви. Еще в 2014 году оба упомянутых митрополита подписали меморандум о поддержке создания единой Украинской православной церкви. Правда, сразу после подписания их вызвали в Киев в митрополию, где после «разъяснительной работы о единстве с Русской церковью» они свои подписи отозвали. Почему вдруг митрополит Анатолий получил орден из рук президента? Можно предположить, потому, что занимает проукраинскую позицию в вопросе объединения Церквей. Что до митрополита Варфоломея, то свою позицию он выразил такими действиями: именно он недавно собирал всех отцов и монахов, которые в его подчинении, и они вместе присягнули на верность Московскому патриархату. И именно после этих событий областное управление СБУ возбуждает два уголовных дела за государственную измену и разжигание межконфессиональной вражды. Поэтому и вызвали на допрос тринадцать подопечных Варфоломея в качестве свидетелей. Самого митрополита не вызывали. Ибо у него проблемы со здоровьем. На допрос вместо него ходил молодой епископ Дубенский Пимен, которого назначили, чтобы он помогал Варфоломею, пока тот болеет. Александр Егоров, секретарь Ровенской епархии УПЦ: «Нас упрекают государственной изменой и разжиганием религиозной вражды. Это делают для того, чтобы нас запугать. Связываем это с предоставлением томоса и будущим объединительным собором. Однако священники от нас на этот объединительный собор не поедут. Потому что они все являются верными УПЦ МП и поддерживают митрополита Киевского Онуфрия (Березовского). В нашу епархию сейчас приходят письма из сёл, где владыку Варфоломея просят поддержать томос. Однако знаем, что идет указание сверху, руководители государственных учреждений посылают от имени сельских советов такие обращения. Подписи у людей в селах собирают активисты. Некоторые из наших прихожан даже и не знают, за что они подписывались».

В социальной сети Facebook в группе «Клуб закарпатцев» проходит опрос на тему «поддержали вы бы Майдан сейчас?», рассказывают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Пока большинство отдали свои голоса за вариант «будь проклят майдан 2013—2014 годов». В то же время многие респонденты готовы выйти на него снова. Ныне сегодняшняя власть предлагает купленные анонимные социологические опросы настроений украинцев, игнорируя социальные сети, где голосуют реальные люди!

В Словакии растет количество иностранных работников, прибывающих преимущественно из Украины, пишет Mukachevo.net (Мукачево). Эта тенденция для большинства словаков является положительным моментом, она стимулирует развитие предпринимательства. Впрочем, на этом фоне неожиданно возникла другая проблема — с начальным образованием. Ведь по правилам, если семья иностранцев переезжает в Словакию с ребенком, то должны автоматически устроить его в учебное заведение. Тот факт, что только в прошлом году в Словакию прибыло почти 50 тысяч иностранных рабочих, уже отразилось и на статистике начальных школ. Например, начальную школу в Братиславе на улице Рязанская посещают 12 детей иностранцев. Учителя отмечают: когда они приходят в школу, то часто не владеют словацким языком. С аналогичной проблемой столкнулись и в других школах. Как отмечают в управлении образования, в Словакии значительно возросло количество детей из зарубежных стран, получающих образование в начальных школах. С 2014 года их количество увеличилось более чем на 58%, только в прошлом году в словацких школах обучалось 2192 учащихся из других стран, преобладают именно украинцы. Словакам не хватает методического материала для обучения иностранцев. Если такая тенденция сохранится, очевидно, в стране возникнет новая проблема в области образования.