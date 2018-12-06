Парламент Грузии переберется в Тбилиси

Тбилиси, , 16:10 — REGNUM Парламент Грузии после инаугурации новоизбранного президента окончательно переберется в Тбилиси. Соответствующие поправки в регламент были приняты на внеочередном пленарном заседании 5 декабря.

Несмотря на то, что оппозиция изменение местонахождения законодательного органа не поддержала, у парламентского большинства нашлось достаточное число голосов (83 против 3) для утверждения поправок к регламенту.

Как заявила представившая проект в третьем чтении первый заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили, в новом регламенте основным принципом деятельности законодательного органа обозначены представительность и соблюдение пропорциональности, местом нахождения парламента определена столица Грузии — Тбилиси, а также уточнены правила отсчета сроков.

К старому регламенту добавился новый, 19-й пункт, согласно которому председатель парламента отныне будет сдавать не только ежегодный отчет, но и представлять ежегодный план на будущий год. С планом спикер парламента будет выступать в начале каждой весенней сессии.

Напомним, что парламент Грузии сменил место работы и перебрался в Тбилиси по инициативе экс-президента Михаила Саакашвили. Специально для него в Кутаиси было построено новое здание, для чего был взорван и убран Монумент славы. В результате взрыва погибли проживавшие в доме по соседству с памятником женщина и ее малолетняя дочь. После победы на парламентских выборах 2012 года коалиции «Грузинская мечта» было обещано, что законодательный орган вернется в Тбилиси, но сразу сделать это новая власть не решилась. Первоначально было принято решение о проведении в столице заседаний комитетов, фракций и различных международных встреч. 5 декабря этот процесс увенчали очередные изменения в регламент законодательного органа.

Отметим также, что здание парламента в Кутаиси было построено быстрыми темпами, в результате чего его ввели в эксплуатацию с существенными недочетами. Во время дождя в стеклянном здании часто протекала крыша.

Как известно, 28 ноября в Грузии состоялся второй тур выборов президента, в котором победу одержала поддержанная правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили, набравшая почти 60% голосов. «Единое национальное движение» результаты выборов не признало, а его лидер, экс-президент Михаил Саакашвили объявил переход ко второму этапу борьбы. Основные пункты этого этапа его соратники изложили на состоявшемся 2 декабря у здания парламента в Тбилиси митинге, выдвинув властям требования отмены итогов выборов президента и проведения досрочных парламентских выборов по новой пропорциональной системе. Инаугурация Саломе Зурабишвили назначена на 16 октября и пройдет в Телави, во дворце царя Ираклия Второго. В Тбилиси же 16 декабря должен состояться очередной митинг соратников Михаила Саакашвили.