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Крыму продлевают срок оформления имущественных и земельных прав

Политика

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года

Москва, 6 декабря 2018, 15:58 — REGNUM  Проживающим в Крыму продлят переходный период для урегулирования имущественных и земельных отношений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Для Крыма и Севастополя продлевается переходный период для урегулирования отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним до 1 января 2023 года.

Также продлевается период, в течение которого могут быть установлены особенности регулирования градостроительных отношений, — до 31 декабря 2020 года.

В Госдуме уточнили, что мера требуется для завершения процессов переоформления прав граждан и юридических лиц на земельные участки и иные объекты недвижимости, а также для реализации масштабных инфраструктурных проектов на территориях указанных субъектов РФ.

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