Крыму продлевают срок оформления имущественных и земельных прав

Москва, , 15:58 — REGNUM Проживающим в Крыму продлят переходный период для урегулирования имущественных и земельных отношений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Для Крыма и Севастополя продлевается переходный период для урегулирования отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним до 1 января 2023 года.

Также продлевается период, в течение которого могут быть установлены особенности регулирования градостроительных отношений, — до 31 декабря 2020 года.

В Госдуме уточнили, что мера требуется для завершения процессов переоформления прав граждан и юридических лиц на земельные участки и иные объекты недвижимости, а также для реализации масштабных инфраструктурных проектов на территориях указанных субъектов РФ.