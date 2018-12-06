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ДНР: ВСУ тайно посылают солдат срочной службы на линию фронта в Донбассе

Политика

Родственникам солдат ничего при этом не сообщается

ДНР: ВСУ тайно посылают солдат срочной службы на линию фронта в Донбассе
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Ночью, тайком

Донецк, 6 декабря 2018, 15:57 — REGNUM  Командование ВСУ тайно перебрасывает солдат срочной службы в зону ведения боевых действий в Донбассе, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 6 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, солдаты были передислоцированы в 17-й отдельный мотопехотный батальон 57-й отдельной механизированной бригады, которая расположена напротив поселка Спартак. При этом родственникам солдат ничего о переброске не сообщалось.

Басурин отметил, что ранее украинское командование заявляло, что солдат срочной службы не будут посылать в зону ведения боевых действий в Донбассе, это гарантировал лично президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ранее в ДНР заявили, что сотрудники украинских военкоматов ловят уклонистов прямо на улице.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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