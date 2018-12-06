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Лавров предупредил о новых рисках для Европы

Политика

Вашингтон собирается «похоронить» ДРСМД

Милан, Италия, 6 декабря 2018, 15:53 — REGNUM  Европейским странам грозят новые риски из-за намерения США покинуть договор с Россией о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СМИД ОБСЕ в Милане.

Глава российского МИД отметил, что кризис доверия в Евро-Атлантическом регионе возник из-за расширения НАТО на восток, развертывания американской системы ПРО и «нелегитимных санкций под выдуманными предлогами». Теперь создаются новые риски из-за того, что Вашингтон собирается «похоронить» ДРСМД.

В этой связи приняли специальное заявление главы МИД стран ОДКБ, добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения по РСМД. Позже госсекретарь США Майк Помпео выставил России ультиматум, обвинив Москву в отходе от договоренностей. Президент России Владимир Путин указал на то, что в Вашингтоне стали искать поводы уже после того, как обозначили желание выйти из договора, и назвал обвинения в адрес России бездоказательными.

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