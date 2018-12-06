Главы делегаций Индонезии и Венесуэлы провели встречу на Балийском форуме

Денпасар, Индонезия, , 15:56 — REGNUM Заместитель министра по делам Азии, Ближнего Востока и Океании Венесуэлы Рубен Дарио Молина встретился с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди, чтобы обменяться опытом по реализации демократических принципов, сообщает Antaranews.

Рубен Дарио Молина возглавил делегацию своей страны на Балийском демократическом форуме в Индонезии. Известно, что делегация Венесуэлы впервые присутствовала на этом ежегодном мероприятии.

Стороны согласились, что демократия, согласно нескольким исследованиям, способна поддерживать экономический рост и процветание людей.

Министр иностранных дел Индонезии пояснила, что высокий экономический рост не всегда гарантирует процветание всем гражданам, поэтому Индонезия выбирает демократию, которая позволяет каждому гражданину участвовать в процессе развития страны.

На двусторонней встрече стороны также обсудили усилия по улучшению экономического сотрудничества, поскольку торговый оборот между двумя странами снизился.

Сообщается, что ранее правительство Венесуэлы оказало гуманитарную помощь в размере 4,9 млн долларов США или 71 млрд индонезийских рупий пострадавшим от землетрясения в Центральном Сулавеси, произошедшем в конце сентября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в демократическом форуме на острове Бали примут участие представители из 97 стран и 7 международных организаций.

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