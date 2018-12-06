Рада поддержала прекращение договора о дружбе с Россией

Киев, , 15:52 — REGNUM Закон «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» приняла Верховная рада 6 декабря, сообщает «Укринформ».

Согласно принятому закону, договор о дружбе с Россией будет приостановлен с 1 апреля 2019 года. Отмечается, что Украина успеет завершить до 1 апреля 2019 года все государственные процедуры, связанные с прекращением договора.

Напомним, ранее Украина направила в Россию уведомление о том, что Киев не будет продлять действие договора о дружбе. О нецелесообразности продления договора заявляли и в МИД Украины.