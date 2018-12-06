Четверг, 6 Декабря 2018 года
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Рада поддержала прекращение договора о дружбе с Россией

Политика

Соответствующий закон был принят украинским парламентом

Киев, 6 декабря 2018, 15:52 — REGNUM  Закон «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» приняла Верховная рада 6 декабря, сообщает «Укринформ».

Согласно принятому закону, договор о дружбе с Россией будет приостановлен с 1 апреля 2019 года. Отмечается, что Украина успеет завершить до 1 апреля 2019 года все государственные процедуры, связанные с прекращением договора.

Напомним, ранее Украина направила в Россию уведомление о том, что Киев не будет продлять действие договора о дружбе. О нецелесообразности продления договора заявляли и в МИД Украины.

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