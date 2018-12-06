СМИ: правящая партия Италии и «желтые жилеты» Франции создадут альянс

Рим, , 15:39 — REGNUM Одна из двух правящих партий Италии, «Движение 5 звезд», и французское движение «Желтые жилеты» обсуждают возможность создания альянса перед выборами в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года, сообщает Affari Italiani в четверг, 6 декабря.

У лидера «Движения» — Луиджи Ди Майо и его партнеров есть две основные цели: лишить большинства ныне правящий в Евросоюзе альянс «Народной» и «Социалистической» партий и ослабить влияние оси Берлин-Париж, отмечают авторы. Обе цели пользуются «молчаливой поддержкой» нынешней администрации США.

«Движение» рассчитывает создать в новом составе Европарламента фракцию «новых новых» в качестве альтернативы не только нынешней власти, но и тем, кого они называют «псевдоновыми», то есть «традиционным евроскептикам», к которым относится, в частности, французская конкурентка «Желтых жилетов» Марин Ле Пен, отмечает издание.

«Движение» может объединить усилия с целым рядом политических партий, в том числе из Германии, Австрии, Польши и некоторых других стран — но ключевым фактором может стать именно альянс с «Желтыми жилетами», рейтинг которых во Франции уже превышает 10% и лидеры которых сами сравнивают себя с «Движением 5 звезд» (от противостояния истеблишменту — к получению власти).

В программе альянса «новых новых» могут появиться как пункты, позаимствованные ввиду их популярности у Ле Пен и Маттео Сальвини (прежде всего — ограничение миграции), так и пункты, предусматривающие более активную экономическую политику с дополнительными государственными инвестициями в важные отрасли и допущением роста дефицита.