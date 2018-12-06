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МИД Бахрейна: Катар сотрудничает с «региональными врагами»

Политика

Дипломат не хочет тратить свое время

Манама, 6 декабря 2018, 15:49 — REGNUM  Министр иностранных дел Бахрейна шейх Халид бин Ахмед аль-Халифа заявил, что Катар утратил возможность вернуться в Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, сообщает 6 декабря Al Arabia.

«Я не знаю способ возвращения Катара. Он сотрудничает с региональными врагами вроде Ирана. В этом вопросе мы реалистичны и не хотим тратить на него время», — отметил дипломат.

Напомним, Катар также переживает тяжелые проблемы, вызванные особой ситуацией в регионе. В 2017 году ряд стран, среди которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив эмират в поддержке терроризма.

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