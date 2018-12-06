Четверг, 6 Декабря 2018 года
16:19:46 МСК

В Британии за машинами дипломатов РФ будут следить — Daily Mirror

Политика

Москва может мобилизовать их для шпионажа, считают в Лондоне

В Британии за машинами дипломатов РФ будут следить — Daily Mirror
Цитата из м/ф «Бременские музыканты». реж Инесса Ковалевская. 1969. СССР
Слежка

Лондон, 6 декабря 2018, 15:37 — REGNUM  За автомобилями оставшихся в Великобритании российских дипломатов нужно установить слежку. Об этом говорится в служебной записке британских спецслужб, пишет Daily Mirror.

Необходимость наблюдения за дипломатами в МИ-5 и разведподразделениях полиции объясняют возможной мобилизацией российских представителей для шпионажа. В записке рекомендовано отслеживать автомобили дипмиссии на территории Британии, фиксировать их номера, направление движения и число людей внутри.

Высокопоставленный источник издания полагает, что власти королевства серьезно ограничили возможности российской разведки, когда выслали 23 российских дипломатов после инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем весной 2018 года.

По его словам, России для восстановления разведывательных возможностей потребуются годы, поэтому сейчас подозрение падает на оставшихся в посольстве дипломатов.

Читайте также: Скотленд-Ярд обнародовал запись передвижений Петрова и Боширова в Солсбери

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спецслужбы и шпионаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить