«Киевский патриархат» начал подготовку к объединительному собору

Киев, , 15:26 — REGNUM Организация «Киевский патриархат» проведет «архиерейский собор» 13 декабря, заявил пресс-секретарь организации Евстратий Зоря, сообщает 6 декабря УНИАН.

Зоря отметил, что на собрании будет рассмотрена подготовка к объединительному собору, на котором должно быть принято решение о создании украинской автокефальной церкви. Собор состоится 15 декабря.

Напомним, Константинопольский патриархат одобрил предоставление автокефалии Украине, несмотря на то, что на Украине уже есть каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

Решение Константинополя спровоцировало раскол в православии. Так, РПЦ прекратила евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, это решение поддержала Белорусская православная церковь. По мнению РПЦ, решение Константинополя противоречит всем канонам православия и принято только по политическим мотивам.