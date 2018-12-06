В Facebook прокомментировали публикацию переписки сотрудников

Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Компания Facebook никогда не продавала данные своих пользователей сторонним организациям или третьим лицам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в блоге соцсети.

Таким образом американская компания прокомментировала скандал с публикацией своей внутренней переписки властями Великобритании. Опубликованные данные, по мнению британских парламентариев, свидетельствуют о том, что социальная сеть ограничивала конкуренцию, манипулируя пользовательскими данными: одним приложениям эти данные предоставлялись, другим (потенциальным конкурентам) — нет.

По сведениям телеканала FoxNews, внутренняя переписка интернет-гиганта была передана Лондону представителями американской компании Six4Three, которая находится с Facebook в стадии судебного разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября стало известно, что руководство социальной сети Facebook подтвердило кражу контактных данных 29 млн своих пользователей.

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