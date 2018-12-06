В Переславле кандидата в мэры спрашивают про мусорный полигон и отопление

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:12 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области депутаты городской думы должны избрать 6 декабря мэра города. Заседание началось в 14.00, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Основным претендентом на этот пост является и.о. главы города Валерий Астраханцев. Депутаты гордумы задали ему ряд острых вопросов. Один из них касался нового мусорного полигона, который в проекте схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами запланировано построить в Переславском районе.

Астраханцев в ответ заявил, что вопрос мусорного полигона даже не рассматривается, и городские власти направили в правительство области запрос, почему его включили в территориальную схему.

Другой вопрос касался теплоснабжения, с которым в городе уже несколько лет проблемы. Астраханцев пообещал привлечь инвестора в сферу ЖКХ, пообещав, что ясность должна наступить в апреле следующего года.

Никто из депутатов не спросил Валерия Астраханцева про его судимость — он был осужден к условному сроку в 1998 году, судимость была погашена в 2002-м.

Главу города депутаты изберут тайным голосованием. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конкурсе участвуют три кандидата — действующий и. о. главы Переславля Валерий Астраханцев, директор МУКП ЕИРЦИлья Шеффель и предпринимательРоман Козлов, избранный от КПРФ. Победитель должен набрать 14 голосов из 21.

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