Глава Дагестана вернул в команду уволенного советника

Махачкала, , 15:10 — REGNUM Бывший проректор по правовой и административно-хозяйственной работе Дагестанского государственного университета Зейдулла Османов переназначен на новый срок в должности советника главы республики. Соответствующее распоряжение от 5 декабря 2018 года подписал руководитель региона Владимир Васильев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, распоряжениями от 4 декабря глава Дагестана обновил состав своих советников. На новый срок были переназначены экс-министр здравоохранения республики и бывший исполняющий обязанности мэра города Буйнакска Ильяс Мамаев, а также доктор политических наук, профессор кафедры национальных, федеративных и международных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Камиль Ланда.

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Новым советником Владимира Васильева стал Александр Волков — бывший гендиректор компаний «Тюменьмежрайгаз», «Тюменьрегионгаз» и «Газпром межрегионгаз Север», почётный работник газовой промышленности России. Однако Зейдулла Османов числился среди освобождённых от занимаемых должностей в связи с истечением срока контракта.