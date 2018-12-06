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Премьер-министр Испании призвал к реформе конституции

Политика

Изменения эпохи требуют изменений в основном законе Испании, подчеркнул Педро Санчес

Мадрид, 6 декабря 2018, 15:10 — REGNUM  Правительство Испании планирует реформировать конституцию. 6 декабря, в день 40-летия конституции глава правительства Педро Санчес призвал страну к переменам. Его речь опубликована газетой ABC.

«Мы в правительстве считаем, что такое изменение эпохи требует, чтобы мы сосредоточили внимание на пяти основных вопросах, которые охватывают все проблемы: образование, рынок труда, финансирование государства всеобщего благосостояния, экологические перемены и конституционная реформа, которая расширит права и сплотит Испанию», — сказал Педро Санчес.

В своей речи премьер-министр сослался на данные опросов, согласно которым, 70% жителей Испании желают изменений в конституции.

«Реформировать конституцию — это укрепить ее. Это ставить на путь, который мы начали в 1978 году, с теми же инструментами: диалогом, согласием, сплоченностью и прогрессом. Новый импульс для нового совместного проекта, который позволит нам противостоять изменению эпохи, которая призывает нас быть более амбициозными», — заключил он.

Действующая конституция Испании была одобрена на референдуме 6 декабря 1978 года. Она закрепила парламентскую монархию в качестве политического строя и гарантировала широкие права испанским автономиям. Как сообщало ИА REGNUM, в недавнем интервью Педро Санчес защитил испанскую монархию, отметив, что она соответствует сегодняшнему времени.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр-социалист Педро Санчес выступил в защиту испанской монархии

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Политическая жизнь Испании
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