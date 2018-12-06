Санчес: Сепаратисты в Каталонии выступают против самой сущности Испании

Мадрид, , 15:01 — REGNUM В преддверии 40-летия принятия испанской конституции (7 декабря) премьер-министр Испании Педро Санчес дал большое интервью изданию El Pais, в котором продемонстрировал достаточно ясное понимание того, как следует адаптировать текст главного закона страны к новым нуждам испанского общества. Вместо глобальных переговоров насчет наиболее неоднозначных аспектов документа 1978 года он предложил упрощенный, более прагматичный путь — улучшение тех пунктов, по поводу которых достигнут почти полный консенсус, чтобы современная испанская молодежь могла в полной мере считать конституцию своей.

Для главы испанского правительства конституционный договор являются частью более широкого, социального договора, в основе которого лежат территориальные аспекты — однако это, безусловно, лишь часть сотрудничества поколений. Педро Санчес подчеркнул, что главный документ страны должен исходить из общества, которое он обслуживает — а это Испания 2018 года, не 1978-го — поэтому его можно и нужно улучшать, устраняя имеющиеся противоречия, в том числе исторические. Еще один важный момент — то, что конституция позволила стране встать в один ряд с другими европейскими демократиями и войти в состав Евросоюза, поэтому при ее реформировании нужно оглядываться на опыт Европы.

В ходе интервью неизбежно зашла речь о Каталонии и проблеме сепаратизма. «Очевидно, что в Каталонии конституционный консенсус потерпел крах в результате непринятия частью правящего меньшинства… статуса автономной области», — отметил испанский премьер-министр.

При этом, по его мнению, сепаратистов в реальности не волнует вопрос государственного устройства страны: они всегда выступают против того, что составляет сущность Испании. Когда-то, в 30-х годах XX века, они были против республики (Вторая испанская республика существовала с 1931 по 1939 год, до установления диктатуры Франсиско Франко), а сейчас недовольны монархией.

В пику всем критикам монарха Санчес назвал Филиппа VI современным королем, который выступает за равноправие полов, отстаивает компромиссную позицию Испании в сфере борьбы с изменением климата, защищает права трудящихся и отличается большой чувствительностью к каталонской проблеме и к разнообразию национального состава страны. «Я считаю, что парламентская монархия и сейчас является ключом к сейфу с великим конституционным договором, который был разработан в 1978 году и, я надеюсь, будет действовать и дальше», — сказал глава правительства. Он также указал на важность того, в какой форме развивается политическая жизнь в стране, и призвал молодые поколения участвовать в обновлении конституции.

Отвечая на вопрос о конкретных преобразованиях, в которых нуждается Испания, Педро Санчес указал на необходимость реформировать всю систему образования страны, адаптировав ее к технологическим прорывам XXI века, а также на проблемы с рынком труда и налогообложением. Вспомнил он и об экологии и защите окружающей среды, которая требует изменений в энергетической системе. Наконец, испанский лидер в очередной раз обозначил важность конституционной реформы, частью которой станет реформа территориальная.

Пообщался премьер-министр и с другими ведущими испанскими СМИ, в том числе с изданием La Vanguardia. Последнему он заявил, что изменить конституцию означает усилить ее. В специальной статье, написанной для La Vanguardia, Санчес заверил читателей, что его правительство не собирается изобретать государственное устройство заново, а только «даст голос» тому, что уже существует.