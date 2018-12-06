Что общего у испанской партии Vox, Дональда Трампа и Марин Ле Пен?

Мадрид, , 14:57 — REGNUM В воскресенье, 2 декабря, взгляды многих были прикованы к результатам выборов в Андалузии, поскольку лидеры конкурирующих партий — одни в большей степени, другие в меньшей — стремились придать им общенациональное значение, пишет испанское издание El Pais. Однако следили за итогами выборов не только в Испании.

Стив Бэннон, руководивший избирательной кампанией действующего президента США Дональда Трампа, тоже был крайне внимателен к тому, как проявят себя его новые протеже — ультраправая партия Vox. Испания — последний рубеж на пути у трампизма, который Бэннон экспортирует в Старый свет в ходе своего европейского турне, подчеркивает El Pais. И вот, начиная с воскресенья, его «европейское войско» пополнилось 12 новыми солдатами, готовыми внутри своей страны сражаться с иммигрантами и глобализацией.

«Я его [Бэннона] знаю последние шесть или семь лет, — рассказал Рафаэль Бардахи, бывший советник премьер-министра Испании Хосе Марии Аснара, являющийся членом исполнительного комитета Vox. — Примерно полтора года назад он показал свою заинтересованность в том, чтобы увидеть наши избирательные перспективы. Мне он сказал, что раздумывает над организацией аналитического центра в Европе, чтобы координировать информацию, и что Vox должна будет принять в этом какое-то участие. Он предложил нам свой технический аппарат, чтобы продвинуть нас в социальных сетях с помощью нужных посланий, испытать идеи и провести избирательную кампанию в американском духе».

Все это Бардахи объяснил El Pais через несколько часов после встречи с Бэнноном.

Почему же идеолог Трампа, соавтор его неожиданной победы на президентских выборах в США, заинтересовался испанской партией, которая даже не представлена в парламенте?

«Он хочет помогать партиям, с которыми себя идентифицирует, — тем, которые называют ультраправыми. Он верит, что большая битва, которая должна произойти в мире, затрагивает сторонников национализма, противостоящих нелегальной иммиграции и защищающих религиозные корни. Без сомнения, у него есть деньги, и он твердо держится своих идеалов, чтобы добиться изменений в Европе. Поэтому появляются те, в ком он видит определенный залог своего успеха, того, что его послание будет услышано», — считает Рафаэль Бардахи.

Говоря «те», испанский политик подразумевает ультраправую французскую партию «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен: она была первой, кто поздравил «друзей» из Vox с успехом в Андалузии. Кроме того, речь идет о «Лиге» Маттео Сальвини в Италии. Еще одно поздравление Vox из-за границы поступило от Дэвида Дюка — сторонника расизма и основателя подразделения ку-клукс-клана. «Реконкиста начинается в землях Андалузии и распространится на остальную Испанию», — написал он в своем аккаунте в «Твиттере».

Что объединяет Трампа, Бэннона, Ле Пен и Vox? Многое, уверен представитель испанской партии. «Трамп выступает за «Америку прежде всего», мы — за испанцев прежде всего. И также ведем себя без церемоний. Трампу все равно, что о нем говорят, и нам тоже. Нас называют фашистами. И что? — говорит Рафаэль Бардахи. — Лига месяцами заигрывала с каталонским сепаратизмом… Мне не нравится статичность, на которой делает акцент «Национальный фронт», но мы разделяем их основные устремления: противостоять нелегальной иммиграции, исламизации общества и критиковать политические элиты».