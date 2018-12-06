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Мэр Ярославля отправился на съезд «Единой России»

Политика

Пока город заметает снегом

Мэр Ярославля отправился на съезд «Единой России»
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Владимир Волков

Ярославль, 6 декабря 2018, 14:47 — REGNUM  Мэр Ярославля Владимир Волков примет участие в съезде партии «Единая Россия» в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Именно голоса единороссов обеспечили Волкову избрание мэром Ярославля 5 декабря. Фракция в полном составе проголосовала за него.

Утром 6 декабря Владимир Волков провел совещание, посвященном уборке снега, а затем отправился в столицу. Съезд пройдет 7−8 декабря, как сообщили в мэрии, в столице у Волкова «запланирован ряд деловых встреч». Этим, видимо, и объясняется его отсутствие в городе уже 6-го.

Источники ИА REGNUM сообщили, что Владимир Волков сегодня в Переславле-Залесском, где депутаты гордумы избирают мэра (ранее Волков возглавлял Переславль). Однако на заседании городской думы экс-мэр Переславля не появился.

XVIII съезд «Единой России» пройдет 7−8 декабря в Москве. На съезде будут обозначены приоритетные задачи партии на ближайший период, а также будут приниматься решения по внесению изменений и дополнений в Устав «Единой России» и изменениям в составе центральных органов партии.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Ярославля объяснила плохое качество уборки дорог: «Выпал снег»

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