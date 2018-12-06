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Представитель рода Орстхой: КС снял напряжение между двумя народами

Политика

Мы очень благодарны Конституционному суду, и считаем его решение справедливым и законным, — заявил глава совета старейшин села Самашки Сайхан Саламов

Санкт-Петербург, 6 декабря 2018, 14:36 — REGNUM  В четверг, 6 декабря, Конституционный суд РФ признал конституционным соглашение между Чечней и Ингушетией об установлении границы, из-за которого в Ингушетии проходили многочисленные акции протеста.

«У нас очень хорошее впечатление о решение КРС, и самое хорошее настроение по нему. Мы очень рады этому справедливом у решению, — заявил корреспонденту ИА REGNUM представитель рода Орстхой с чеченской стороны Сайхан Саламов, — Это правильное решение — считать законным соглашение между двумя субъектами. Так оно и должно было быть. Конечно, некоторые страсти, нагнетаемые со стороны соседского братского народа были необъективны. Они не имели под собой никаких оснований ни на какую справедливость».

«Не все люди, которые жили на этой территории, претендовали на нее, ушли на тот свет, и я среди них. Ну что же, бывают ошибки, они приходят, и их исправляют. Мы очень благодарны Конституционному суду, и считаем его решение справедливым и законным. Мы очень благодарны за то, что он снял это напряжение между двумя народами, и поставил точку в этом вопросе», — подчеркнул Сайхан Саламов.

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Договор о границе между Чечней и Ингушетией
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