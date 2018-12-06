Чувашских министров научат благодарить подчинённых и быть самокритичными

Чебоксары, , 14:34 — REGNUM В Чувашии планируется провести эксперимент по «развитию профессиональной культуры государственного органа» республики. Первыми испытуемыми могут стать три министерства — минздрав, минсельхоз и минфин. Соответствующий проект постановления выставлен на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Разработано постановление правительства «о проведении эксперимента по формированию и развитию профессиональной культуры государственного органа Чувашской Республики». Эксперимент планируется провести с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. Участниками предлагается сделать министерство здравоохранения, министерство сельского хозяйства и министерство финансов Чувашии. Средства на эксперимент будут предусмотрены «в пределах бюджетных ассигнований», выделяемых указанным министерствам.

«Эксперимент по формированию и развитию профессиональной культуры государственного органа Чувашской Республики проводится в целях повышения эффективности государственного управления», — говорится в документе.

Согласно проекту, участники определяют ответственного за проведение эксперимента из числа государственных гражданских служащих, замещающих должности категории «руководители» высшей группы должностей.

Отметим, в 2018 году Министерство труда и социальной защиты России рекомендовало государственным органам для апробации методику формирования и развития профессиональной культуры государственного органа. В министерстве поясняют, что это «совокупность установленных в государственном органе ценностей, миссии, принципов и правил поведения, приверженность которым способствует эффективной реализации гражданскими служащими задач и функций государственного органа».

"Профессиональная культура организации формируется под воздействием различных факторов, в числе которых наиболее значимыми являются влияние руководства как инициатора изменений и кадровой службы.

Современный опыт показывает, что профессиональная культура организации, развиваемая и поддерживаемая на системной основе, позволяет достигать высоких результатов в выполнении необходимых задач и функций с наименьшими затратами за счет определения с помощью ценностей и миссии четких ориентиров деятельности работников, создания благоприятной среды в коллективе, мотивирующей к ответственности и инициативности», — говорят в федеральном министерстве.

В числе нематериальной мотивации гражданских служащих, предложенных Минтрудом, — поздравления руководителя государственного органа гражданских служащих с праздниками и памятными датами, подведение итогов года и награждение служащих в торжественной обстановке, коллективное празднование важных событий в деятельности государственного органа, культурные и спортивные мероприятия, церемония проводов гражданских служащих на пенсию.

Руководителям при работе с подчиненными рекомендуется, к примеру, сохранять «эмоциональное спокойствия по отношению с подчиненными», благодарить «за хорошую работу подчиненных», быть самокритичными и признавать свои ошибки при принятии решений.