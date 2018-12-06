Кадыров объяснил причину блокировки его аккаунтов в Facebook и Instagram

Грозный, , 14:23 — REGNUM Причиной блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram стала обеспокоенность спецслужб Соединенных Штатов тем, что эти страницы внимательно читали «тысячи молодых людей в США». Об этом чеченский лидер написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, американские граждане часто писали комментарии в его аккаунтах, делали репосты его высказываний и писали ему личные сообщения.

«Именно опасение того, что в этой стране среди молодежи растёт популярность стала главной причиной блокировки», — подчеркнул глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября администрация социальной сети Instagram разблокировала аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова, а уже 15 ноября восстановление аккаунта социальная сеть назвала ошибкой.

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