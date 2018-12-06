Решение КС успокоит противников договора о границе, считает глава Чечни

Грозный, , 14:21 — REGNUM Противники соглашения о границе между Чечней и Ингушетией должны успокоиться после принятия Конституционным судом РФ решения, подтвердившего законность действия властей республик, заявил в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководители Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о административной границе между регионами, вопрос о которой оставался нерешенным с начала 1990-х годов. После этого некоторые жители Ингушетии вышли на митинги, требуя широкого обсуждения данного вопроса. Однако Юнус-Бек Евкуров заявил, что большинство организаторов митинга являются провокаторами, которые преследует свои политические цели.

«Поставлена точка, я думаю, провокаторы, которые кричали на митингах, они поймут и в конце концов зайдут к себе домой. Надо вести здоровый образ жизни — спортзал, а не митинги», — цитирует слова Рамзана Кадырова, произнесенные на медиафоруме в Грозном, ТАСС.

Глава Чечни также добавил, что «благодарен тем судьям, которые приняли справедливое решение, по-другому не должно было быть, потому что юридически все было обоснованно, все наши согласования, все наши соглашения законны… Я желаю и чеченскому народу, и ингушскому народу, чтобы мы жили в братстве, как наши предки, чтобы мы не разделяли территории ингушские и чеченские», — отметил в своем выступлении Рамзан Кадыров.

По его мнению, «соглашение имеет историческое значение, оно навсегда устранило причины, которые могли быть использованы недругами чеченского и ингушского народов».

Напомним, ранее в четверг, 6 декабря, Конституционный суд РФ признал конституционным соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней.

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