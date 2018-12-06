Четверг, 6 Декабря 2018 года
14:47:22 МСК

ДНР: ВСУ готовят в Донбассе площадки для боевых вертолетов

Политика

Киев не намерен заканчивать гражданскую войну мирным путем

Донецк, 6 декабря 2018, 14:29 — REGNUM  В Лисичанске и Северодонецке, находящихся на оккупированных Украиной территориях Луганской Народной Республики (ЛНР), ВСУ обустраивают вертолетные площадки, заявил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, сообщает 6 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, украинские боевики продолжают наращивать силы и средства, в том числе боевую авиацию. Так, на территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и гражданского аэродрома в Северодонецке оборудуются площадки для украинских боевых вертолетов.

Осадчий отметил также, что ВСУ стягивают к линии фронта боевую технику, оружие и боеприпасы.

Напомним, гражданская война в Донбассе идет пятый год, а Киев по-прежнему не намерен завершать ее мирным путем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Действия ВС Украины в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить