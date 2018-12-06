ДНР: ВСУ готовят в Донбассе площадки для боевых вертолетов

Донецк, , 14:29 — REGNUM В Лисичанске и Северодонецке, находящихся на оккупированных Украиной территориях Луганской Народной Республики (ЛНР), ВСУ обустраивают вертолетные площадки, заявил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, сообщает 6 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, украинские боевики продолжают наращивать силы и средства, в том числе боевую авиацию. Так, на территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и гражданского аэродрома в Северодонецке оборудуются площадки для украинских боевых вертолетов.

Осадчий отметил также, что ВСУ стягивают к линии фронта боевую технику, оружие и боеприпасы.

Напомним, гражданская война в Донбассе идет пятый год, а Киев по-прежнему не намерен завершать ее мирным путем.