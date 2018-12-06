Сенатор США присоединился к резолюции о «наглых зверствах» принца Мухаммеда

Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Сенатор-республиканец Тодд Янг объявил на своем официальном сайте о присоединении к коллегам по Сенату — республиканцам Марко Рубио и Линдси Грэму и демократам Диайне Файнштейн, Эду Марки и Крису Кунсу — с целью представления Сенату резолюции по саудовскому крон-принцу. В соответствии с данной резолюцией на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана возлагается ответственность «за содействие гуманитарному кризису в Йемене, блокаду Катара, заключение в тюрьму политических диссидентов в Саудовской Аравии, применение силы для запугивания соперников и отвратительное и неоправданное убийство журналиста Джамаля Хашогги».

"Неспособность в течение последних полутора лет использовать все имеющиеся у США рычаги воздействия в отношении действий Саудовской Аравии в Йемене оставила у наследного принца ошибочное впечатление, что США будут закрывать глаза на его все более наглые зверства. Те, кто предлагает нам пожертвовать нашими принципами ради безопасности, не получат ни того, ни другого», — заявил сенатор Янг.

Сенатор Грэм также добавил, что считает жизненно важным для интересов национальной безопасности США «сделать окончательное заявление о жестоком убийстве американского жителя — Хашогги, трое детей которого являются американскими гражданами».

Резолюция Грэма — Файнштейн — Рубио — Марки — Янга — Кунса:

— Самым решительным образом осуждает убийство Джамала Хашогги;

— Указывает, что в качестве наследного принца Мухаммед бен Сальман контролировал силы безопасности во время убийства Джамаля Хашогги;

— Основываясь на доказательствах и анализе, предоставленных этому учреждению, Сенат имеет высокий уровень уверенности в том, что Мухаммед бен Сальман был замешан в убийстве Джамаля Хашогги;

— Настоятельно призывает правительство Соединенных Штатов и международное сообщество привлечь к ответственности все стороны, включая Мухаммеда бен Сальмана, причастных к убийству Джамаля Хашогги;

— Призывает правительство Королевства Саудовская Аравия провести прямые переговоры с представителями движения хуситов, чтобы положить конец войне в Йемене, согласовать политическое решение, обратить вспять гуманитарный кризис и переориентировать усилия на победу над «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене;

— Призывает правительство Королевства Саудовская Аравия оперативно и таким образом, чтобы восстановить дипломатические отношения с Катаром, договориться о политическом решении своего спора с Катаром;

— Настоятельно призывает Королевство Саудовская Аравия немедленно освободить саудовского блогера Раифа Бадави, активистов движения за права саудовских женщин и других задержанных политических заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедший 4 декабря брифинг ЦРУ убедил сенаторов в виновности саудовского принца. По словам сенатора Боба Коркера, если бы крон-принц «стоял перед присяжными, его бы приговорили к смертной казни за 30 минут».