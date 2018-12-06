Представительства ДНР и ЛНР в СЦКК впервые провели встречу в Донецке

Донецк, , 14:18 — REGNUM Договоренность о более плотном сотрудничестве была достигнута между представительствами Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщает 6 декабря «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, стороны провели первую встречу в Донецке. Со стороны ДНР присутствовал глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, со стороны ЛНР — глава представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко. Обе стороны договорились усилить работу по отслеживанию украинских преступлений, а также улучшить взаимодействие по части ремонтно-восстановительных работ на линии фронта.

Напомним, украинские войска регулярно нарушают перемирия в республиках, обстреливая мирных жителей.