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Представительства ДНР и ЛНР в СЦКК впервые провели встречу в Донецке

Политика

Стороны договорились углубить сотрудничество

Донецк, 6 декабря 2018, 14:18 — REGNUM  Договоренность о более плотном сотрудничестве была достигнута между представительствами Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщает 6 декабря «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, стороны провели первую встречу в Донецке. Со стороны ДНР присутствовал глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, со стороны ЛНР — глава представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко. Обе стороны договорились усилить работу по отслеживанию украинских преступлений, а также улучшить взаимодействие по части ремонтно-восстановительных работ на линии фронта.

Напомним, украинские войска регулярно нарушают перемирия в республиках, обстреливая мирных жителей.

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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