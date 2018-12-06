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Евкуров: В вопросе о границе между Чечней и Ингушетией поставлена точка

Политика

«Я рад, что я обратился в КС РФ и решение принято», — подчеркивает глава Ингушетии

Санкт-Петербург, 6 декабря 2018, 14:11 — REGNUM  Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что решение Конституционного суда РФ по соглашению об административной границе между Чечней и Ингушетией ставит точку в этом вопросе.

«Принимая решение я и Рамзан Кадыров исходили из проблемных исторических моментов, понимали, что это непросто, будет определенная критика. Я рад, что я обратился в КС РФ и решение принято. Это ставит точку в вопросе. Будем развивать территорию, возможны совместные проекты на границе», — цитирует слова Юнус-Бека Евкурова ТАСС.

Напомним, в четверг, 6 декабря Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней.

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Договор о границе между Чечней и Ингушетией
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