Евкуров: В вопросе о границе между Чечней и Ингушетией поставлена точка

Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что решение Конституционного суда РФ по соглашению об административной границе между Чечней и Ингушетией ставит точку в этом вопросе.

«Принимая решение я и Рамзан Кадыров исходили из проблемных исторических моментов, понимали, что это непросто, будет определенная критика. Я рад, что я обратился в КС РФ и решение принято. Это ставит точку в вопросе. Будем развивать территорию, возможны совместные проекты на границе», — цитирует слова Юнус-Бека Евкурова ТАСС.

Напомним, в четверг, 6 декабря Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней.

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