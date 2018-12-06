Порошенко отправил к границе с РФ десантно-штурмовые войска Украины

Киев, , 13:54 — REGNUM Из Житомирской области «на важные в оборонном плане направления» перебрасываются подразделения Десантно-штурмовых войск Украины. Об этом 6 декабря заявил президент Украины Петр Порошенко, поздравляя украинских военных с днем вооруженных сил Украины.

«С этого военного аэродрома элита нашего войска — подразделения Десантно-штурмовых войск будут переброшены на важные в оборонном плане направления и районы в рамках утвержденных планов. Вы — десантники направляетесь туда, где наиболее трудно, где есть необходимость решать наиболее сложные задачи, где без воинов Десантно-штурмовых войск никак», — сказал Порошенко.

По его словам, «Украина укрепляет линию обороны на всем участке российско-украинской границы».

«Реальный противник должен четко осознавать — цена его агрессивных действий будет очень и очень высокой. Важным элементом адекватного ответа на действия агрессора является наращивание группировки войск в соответствии с утвержденным мной стратегического замысла применения сил обороны государства. В рамках этого процесса боевые части и подразделения ВСУ будут передислоцированы на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы с Российской Федерацией — страной-агрессором», — добавил Порошенко.

Он сообщил, что в регионах, в которых введено военное положение, резервисты массово идут в военкоматы.

«Уже первая неделя действия военного положения показала насколько это было своевременное и правильное решение. Оно дает нам возможность еще больше наращивать боевые возможности подразделений Вооруженных сил, укреплять нашу оборону, проверять резервы, проводить передислокацию. Кстати, сборы резервистов, которые продолжаются в областях, в которых действует правовой режим военного положения, продемонстрировали высокую готовность и желание наших граждан встать на защиту государства. В некоторые военкоматы пришло в два, а иногда в три раза больше резервистов чем нужно. Это показатель высокого авторитета, которым пользуется украинская армия. Это индикатор того, насколько качественно в прошлые годы она укрепилась, насколько укрепился дух патриотизма среди украинцев», — рассказал Порошенко.

Напомним, сегодня вооруженные силы Украины отмечают 27-ю годовщину. Дата приурочена к принятию 6 декабря 1991 года законов «Об обороне Украины» и «О вооруженных силах Украины». Этот день появился в официальном календаре украинских праздников в 1993 году. День вооруженных сил не является официальным выходным днем в отличие от Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября.

Как сообщалось, с 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении, правовой режим которого распространен на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Большая часть норм правового режима военного положения будет введена в случае «сухопутной агрессии со стороны России».