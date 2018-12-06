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Медведев прокомментировал проблему подростковой агрессивности

Политика

В России заниматься этими вопросами следует с учетом российских реалий

Медведев прокомментировал проблему подростковой агрессивности
Уильям Сидней Маунт. Ссора школьников. 1830

Москва, 6 декабря 2018, 13:54 — REGNUM  Проблема насилия в российских учебных заведениях находится «на стыке семьи и школы». Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил 6 декабря в интервью российским телеканалам.

«Очевидно, что это тоже проблема как раз на стыке семьи и школы, и очевидно, что именно этим надо заниматься», — подчеркнул глава российского правительства, комментируя инцидент, произошедший 6 декабря в одной из московских школ.

По его словам, на сегодняшний день в мире остро стоит проблема подростковой агрессивности, однако в России заниматься этими вопросами следует с учетом российских реалий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в одной из школ на юго-востоке Москвы старшеклассник утром 6 декабря пришел на занятия с ножом.

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