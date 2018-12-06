Генпрокуратура Украины: дело Януковича может затянуться на десятки лет

Киев, , 13:53 — REGNUM Рассмотрение дела экс-президента Украины Виктора Януковича и других бывших представителей власти может затянуться на десятки лет, заявил начальник департамента спецрасследований генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк, сообщает 6 декабря «112 Украина».

По его словам, сейчас расследуется более 4,1 тыс. преступлений, связанных с «Евромайданом». Естественно, все преступления проходят по категории «преступления против Евромайдана», такие как «избиение активистов», «расстрел активистов», «разгон студентов» и так далее.

Так, Януковича обвиняют в том, что он «препятствовал мирным собраниям», «натравливал «титушек» на активистов», «запугивал активистов арестами» и так далее. Однако все подобные дела находятся в судах и рассматриваются долго, считает Горбатюк.

Напомним, ранее Януковича перевезли в Израиль для лечения, в связи с чем он не смог связаться с судом.