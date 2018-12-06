Украинские власти «ликвидируют инвестиционный климат» — депутат Рады

Киев, , 13:45 — REGNUM Депутат, сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко считает, что Украина не должна отнимать бизнес у тех граждан России, которые соблюдают украинское законодательство, платят налоги и создают рабочие места. Об этом Бойко заявил 6 декабря в кулуарах Рады, комментируя инициативу генерального прокурора Юрия Луценко ввести новые санкции против российских компаний и физических лиц на Украине в связи с инцидентом в Азовском море.

«Если бизнес работает честно, платит налоги и создает рабочие места, то его нужно поддерживать. Что такое российский бизнес? Россиянин может жить в Лондоне, в Ницце, еще где-то, иметь юридическую прописку на Кипре или в Великобритании. В каждом конкретном случае нужно разбираться. Если бизнес не нарушает правила украинского законодательства, то любая страна будет его поддерживать, потому что нынешняя власть просто вытолкнула многих людей из страны зарабатывать себе на жизнь за границей. Такого не должно быть», — сказал Бойко.

По его словам, украинские власти «ликвидируют инвестиционный климат».

«Военное положение в Украине стоит главного — покоя в стране. Могу привести пример иностранных граждан, которые начали отказываться от приезда в страну, забирать деньги за билеты, за аренду отелей. Они же не понимают, что это очередная политическая кампания Петра Порошенко, что это продолжение предвыборной кампании. Они напуганы. Также напуганы бизнесмены. Они прекращают действие контрактов, договоров… Люди прекращают инвестиционную деятельность в стране. Это очень плохо для страны, это создает обстановку хаоса, неуверенности в завтрашнем дне и ликвидирует инвестиционный климат как таковой», — добавил Бойко.

Он также пообещал не голосовать за законопроект об изменениях в бюджет Украины на 2018 год, который предусматривает увеличение финансирования силовиков и перечисление дополнительных средств в пенсионный фонд.

«Правительству не хватает на выплату пенсий, будут изменения в бюджет. Мы бы это поддержали, но то что сегодня под увеличением выплат в Пенсионный фонд протягивают увеличение на 2,5 млрд выплат силовикам — это продолжение позорной традиции строительства полицейского государства с бедным населением. Если уберут пункт по силовым структурам, мы поддержим изменения в бюджет, чтобы Пенсионный фонд получил дополнительные средства. Люди должны получать пенсии», — подытожил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря генеральный прокурор Луценко подал на обсуждение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение о новых санкциях против российских компаний и физических лиц в Украине в связи с актом агрессии в Азовском море.

«Считаю необходимым в установленном порядке вынести на рассмотрение СНБО вопрос о применении к отдельным физическим и юридических лицам РФ персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности в виде блокирования активов на территории Украины. По моему мнению, эта блокировка должна быть сроком до деоккупации нашей страны», — сказал Луценко.

Генпрокурор признался, что это сложное решение, поэтому «его надо серьезно проанализировать, поскольку в некоторых сферах российские юридические и физические лица имеют монополию».