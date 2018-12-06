Рада предоставила статус участника боевых действий членам ОУН* и УПА*

Киев, , 13:40 — REGNUM * организация, деятельность которой запрещена в РФ

Сегодня, 6 декабря, Верховная Рада Украины поддержала законопроек №8519 О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ столетии. За законопроект проголосовали 236 народных депутатов.

Документ предусматривает предоставление статуса участника боевых действий лицам, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам депутат от фракции «Радикальная партия», заместителя главы комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Юрия-Богдана Шухевича, на Украине зарегистрировано 1300 воинов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вооруженных формирований ОУН ((организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Есть целая категория людей, которые воевали за ту Украину, которые отдавали жизни и некоторым посчастливилось дожить до сегодняшнего дня. Их немного. По нашему учету их всего 1300. Это воины Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вооруженных формирований организации Украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Наш законопроект направлен на то, чтобы наконец-то дать нашим воинам то, что они заслужили — участника боевых действий. Этот статус им даст определенные гарантии и частично возместит то, чего они были лишены годами. Комитет внес еще одну правку, прошу под стенограмму, включить туда кроме Украинской повстанческой армии «Полесскую Сечь» Бульбы Боровца (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Украинскую национально-революционная армию (организация, деятельность которой запрещена в РФ), участников Украинской военной организации и организацию народной обороны Карпатская Сечь (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Шухевич.

Напомним, сегодня вооруженные силы Украины отмечают 27-ю годовщину. Дата приурочена к принятию 6 декабря 1991 года законов «Об обороне Украины» и «О Вооруженных силах Украины». Этот день появился в официальном календаре украинских праздников в 1993 году. День вооруженных сил не является официальным выходным днем. В отличие от Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября.

Как сообщалось, 5 декабря группа депутатов Рады зарегистрировала проект постановления №9368, который присваивает члену ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере звание Героя Украины посмертно. В документе сказано, что данная инициатива выдвинута «с целью чествования памяти борца за независимость Украины в ХХ веке, который проявил силу духа, героизм и самопожертвование в отстаивании национальной идеи».